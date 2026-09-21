Si ferma di nuovo anche Fonseca: "A mente e corpo serve una pausa"

Alla lista degli stop di un 2026 molto tormentato per il tennis maschile si aggiunge la nuova pausa che ha deciso di prendersi Joao Fonseca. Il ventenne brasiliano, numero 28 del mondo e arrivato ai quarti del Roland Garros quest'anno (battendo Djokovic al terzo turno), salterà i tornei asiatici del prossimo mese dopo aver forzato il rientro per giocare con la nazionale in Coppa Davis. "Ho fatto uno sforzo enorme per tornare in campo e rappresentare il Brasile nella Coppa Davis, ma ho ancora bisogno di più tempo. Ne ho parlato a lungo con il mio team e siamo giunti alla conclusione che la decisione migliore in questo momento sia quella di ascoltare il mio corpo, concedere una pausa alla mente e al fisico e saltare il tour asiatico", ha scritto Fonseca sui social. "Il 2026 è stato un anno molto impegnativo per me - ha aggiunto il brasiliano -. So che fa parte della vita di un atleta, ma nonostante tutto è comunque frustrante. Oltre a tutto ciò che la professione richiede, una serie di infortuni mi ha costretto a rinunciare a tornei importanti e mi ha impedito di giocare come avrei voluto".