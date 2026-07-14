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Test drive

La nuova Audi Q4 è più tecnologica e viaggia più a lungo

Il progresso passa dall'elettrificazione dell'automobile e dalla sua digitalizzazione. Almeno, questa la prospettiva attorno alla quale Audi sta costruendo il suo futuro. Sebbene le incertezze attorno ai tempi e modi della transizione siano ancora lontane dall'essere risolte, l'aggiornamento della Q4 E-Tron è qui a dimostrare che la fiducia nel progetto è immutata. L'abitacolo è l'ambiente che ha ricevuto le modifiche più evidenti e importanti. Audi ha deciso di integrare anche sull'elettrica entry level il suo palcoscenico digitale: quadro strumenti e sistema di intrattenimento di bordo sono integrati nella stessa piattaforma. Il sistema operativo è Android Automotive, una garanzia in termini di fluidità e accesso ai contenuti. Apple Car Play e Android Auto hanno compatibilità wireless e per il passeggero c'è un terzo schermo da 12". Il più grande mai montato su di un'Audi di serie

14 Lug 2026 - 09:40
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