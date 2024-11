Range Rover Elettric, ecco come renderlo resistente a tutto

"Un clima caldo è uno dei più impegnativi per qualsiasi veicolo elettrico, a causa della necessità di raffreddare l'abitacolo e ottimizzare, allo stesso tempo, le prestazioni della batteria - dichiara Thomas Müller, Executive Director and Product Engineering e aggiunge - L'ulteriore sfida della guida su sabbia richiede una coppia controllata a bassa velocità, quindi i nostri sistemi di controllo della trazione e di gestione termica, appositamente sviluppati, lavorano in armonia per garantire che l'erogazione di potenza non sia influenzata. I nostri test hanno dimostrato che in questo clima, guidando ripetutamente l'equivalente di 100 metri in salita su sabbia fine, Range Rover Electric eguaglia le prestazioni dei suoi equivalenti ICE, in alcuni casi anche superandoli, grazie all'introduzione di queste nuove funzionalità.”