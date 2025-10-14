Futuro prossimo

«È la nostra visione della mobilità di domani, oggi», ha spiegato Markus Schäfer, CTO e responsabile sviluppo e procurement del gruppo. «Con tecnologie come la vernice solare, la guida autonoma di Livello 4 e il calcolo neuromorfico, stiamo aprendo una nuova frontiera nell’efficienza e nella bellezza». Il frontale è il manifesto della nuova era Mercedes. La storica mascherina cromata, che ha segnato il volto di generazioni di modelli, viene reinterpretata come iconic grille: un quadro in acciaio lucidato, attraversato da una trama in vetro fumé retroilluminata da sottili fasci di luce.

Una lounge analogico-digitale

Il lusso non è più una questione di pelle e legno, ma di ritmo, luce e texture. L’interno è un salotto pensato per stupire e provocare. Il cruscotto, una struttura in vetro sospesa battezzata Zeppelin, ospita strumenti analogici e digitali fusi in un’unica composizione. Quando si apre la portiera, i quadranti si animano come un orologio di alta gamma. Dietro, superfici madreperlate e inserti in ottone lucido disegnano motivi geometrici che richiamano il lusso delle grandi coupé degli anni Trenta. Il pavimento, rivestito in marqueterie di paglia, riprende una tecnica del XVII secolo reinterpretata in chiave contemporanea.

Tecnologia invisibile

La Vision Iconic integra un sistema di calcolo neuromorfico capace di apprendere e reagire come un cervello umano. È una forma di intelligenza che consuma fino al 90% di energia in meno rispetto ai sistemi tradizionali e promette una reattività mai vista nella guida autonoma. Con la modalità di guida di Livello 4, l’auto può gestire in autonomia i percorsi autostradali, mentre l’abitacolo si trasforma in una lounge immersiva, tra luci ambientali e suono tridimensionale.