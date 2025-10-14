Logo SportMediaset
Calcio
QUALIFICAZIONI EUROPEE

Qualificazioni Europei U21: l'Italia dilaga, cinquina all'Armenia

Show azzurro allo Zini: la punta del Lecce ne fa due, Koleosho è imprendibile. Baldini chiude in dieci, ma prosegue a punteggio pieno

14 Ott 2025 - 20:17
© Getty Images

© Getty Images

Prosegue il percorso netto dell'Italia Under-21, nelle qualificazioni agli Europei di categoria. I ragazzi di Silvio Baldini, che sta allestendo un grande gruppo, non sbagliano allo Zini e sconfiggono 5-1 l'Armenia facendo quattro su quattro. Gli azzurrini guidano con 12 punti, a pari punti con la Polonia che ha una differenza reti migliore. Nuovo show di Camarda, che ne fa due ed è l'Mvp con Koleosho. In gol anche Dagasso, Fini ed Ekhator.

LA PARTITA

Gli azzurrini battono l'Armenia in un match dominato dall'inizio alla fine, nonostante lo 0-0 al termine del primo tempo. Spingono subito gli azzurri che, dopo aver rischiato sull'errore di Marianucci, prendono il comando delle operazioni. Fa tutto Cher Ndour, che calcia alto, colpisce un palo e sbaglia un rigore che si era guadagnato: siamo al 25' e la mezzala della Fiorentina si fa parare il penalty da Matinyan. Devastante Koleosho sugli esterni e ottimo Pisilli in mezzo, ma l'Italia non sfonda fino alla ripresa. Baldini inserisce Guarino e Dagasso, che rileva a sorpresa Ndour e la sblocca. Proprio il suo tiro buca la difesa dell'Armenia al 59', dando il via alla goleada azzurra. Camarda raddoppia al 62' sull'assist di Bartesaghi e poi trova anche la doppietta personale (71'), sfruttando il cross di Dagasso. 

Il gioiello scuola-Milan sale così a tre gol in due gare con l'U21, ma non è ancora finita: l'Italia cala anche il poker con Seydor Fini (75'), regala un gol a Vardanyan (errore di Palmisani) e chiude in dieci. Sfortunato e punito eccessivamente Fortini, che entra al 77' e viene espulso dopo otto minuti per doppia ammonizione, la seconda per proteste. L'espulsione non scombina i piani degli azzurrini, che vanno a caccia della manita e la trovano: assist di Koleosho (Mvp con Camarda) e gol di Ekhator al 91'. Finisce così, col 5-1 azzurro e la quarta vittoria in quattro gare per Silvio Baldini. Italia a quota 12 con la Polonia, ma gli azzurrini sono secondi per la differenza reti (+15 a +10). Il 14 novembre ci sarà lo scontro diretto, decisivo per tentare la fuga nel girone.

under 21
italia armenia
qualificazioni europee

