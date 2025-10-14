Qualificazioni Europei U21: l'Italia dilaga, cinquina all'Armenia

Il gioiello scuola-Milan sale così a tre gol in due gare con l'U21, ma non è ancora finita: l'Italia cala anche il poker con Seydor Fini (75'), regala un gol a Vardanyan (errore di Palmisani) e chiude in dieci. Sfortunato e punito eccessivamente Fortini, che entra al 77' e viene espulso dopo otto minuti per doppia ammonizione, la seconda per proteste. L'espulsione non scombina i piani degli azzurrini, che vanno a caccia della manita e la trovano: assist di Koleosho (Mvp con Camarda) e gol di Ekhator al 91'. Finisce così, col 5-1 azzurro e la quarta vittoria in quattro gare per Silvio Baldini. Italia a quota 12 con la Polonia, ma gli azzurrini sono secondi per la differenza reti (+15 a +10). Il 14 novembre ci sarà lo scontro diretto, decisivo per tentare la fuga nel girone.