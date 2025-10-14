Logo SportMediaset
Italia Under 21, Baldini: "Nel primo tempo ninna nanna, poi è suonata la sveglia"

14 Ott 2025 - 20:37
"Nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna, poi nel secondo è suonata la sveglia". E' felice Silvio Baldini per il 5-1 della sua Italia Under 21 contro l'Armenia anche se non nasconde l'insoddisfazione per il primo tempo finito a reti bianche. "Oggi - aggiunge ai microfoni della Rai - partite facili non ci sono più e si possono fare brutte figure, abbiamo buttato via un tempo ma sono cose che ci stanno, normali. Nel secondo tempo sono stati bravi". "I compimenti? Sono come dei sonniferi - scherza Baldini - ci si adagia. Ti ringrazio ma mi piace sempre rimanesere sulla corda. Camarda? E' un talento non lo scopriamo oggi, ma anche lui come tutta la squadra ha fatto la ninna nanna nel primo tempo poi come gli altri ha messo la sveglia nel secondo tempo".

Ultimi video

02:06
Israele, vigilia blindata

00:53
MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

02:57
DICH MKHITARYAN SU INTER INZAGHI CHIVU 14/10 DICH

Mkhitaryan sull'Inter: "Più forti dell'anno scorso? È presto per dirlo"

01:31
DICH MKHITARYAN SU LIBRO E FUTURO 14/10 DICH

Mkhitaryan: "Racconto la mia vita, per dire a tutti di non mollare"

00:42
MCH TIRATORI SCELTI UDINE 14/10 MCH

Massima sicurezza a Udine per Italia-Israele: tiratori scelti sul tetto dello stadio

01:07
Ancelotti vuole tutto

01:28
Mondiale, le qualificate

01:27
La favola di Capoverde

01:37
Mancini e l'Azzurro

01:30
Juve mazzata Bremer

01:32
Chivu sfida Gasperini

01:39
Milan, eccoti Leao

01:51
Una Thu:La da ritrovare

01:26
De Bruyne non sbaglia

03:10
Serie A, sabato in campo

02:06
Israele, vigilia blindata

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

22:04
Monaco, ecco Pocognoli: "Club magnifico, voglio un calcio dominante"
21:52
Italia-Israele: allo stadio fischi all'inno israeliano, tensione e scontri nel centro di Udine al corteo pro-Pal
21:51
Italia-Israele: a Udine corteo pro Pal sciolto dopo inizio tensioni con polizia
21:34
Mondiali 2026: il Qatar batte gli Emirati Arabi e si qualifica
21:21
Bari, Meroni: "Ora migliorare la solidità difensiva"