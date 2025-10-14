Italia Under 21, Baldini: "Nel primo tempo ninna nanna, poi è suonata la sveglia"

"Nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna, poi nel secondo è suonata la sveglia". E' felice Silvio Baldini per il 5-1 della sua Italia Under 21 contro l'Armenia anche se non nasconde l'insoddisfazione per il primo tempo finito a reti bianche. "Oggi - aggiunge ai microfoni della Rai - partite facili non ci sono più e si possono fare brutte figure, abbiamo buttato via un tempo ma sono cose che ci stanno, normali. Nel secondo tempo sono stati bravi". "I compimenti? Sono come dei sonniferi - scherza Baldini - ci si adagia. Ti ringrazio ma mi piace sempre rimanesere sulla corda. Camarda? E' un talento non lo scopriamo oggi, ma anche lui come tutta la squadra ha fatto la ninna nanna nel primo tempo poi come gli altri ha messo la sveglia nel secondo tempo".