Mondiali 2026: il Sudafrica è aritmeticamente qualificato

Il Sudafrica si è qualificato per i Mondiali 2026 dopo aver battuto il Ruanda per 3-0 a Nelspruit. Grazie alle reti di Mbatha, Apollis e Makgopa, i Bafana Bafana hanno superato il Benin nell'ultima giornata del gruppo C delle qualificazioni africane, grazie alla vittoria della Nigeria per 4-0 nell'altra partita, e si sono così assicurati la quarta partecipazione alla Coppa del Mondo dopo quelle del 1998, 2002 e 2010. In quell'ultima occasione, però, il Sudafrica era ammesso di diritto come Paese ospitante.