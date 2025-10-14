Logo SportMediaset
Calcio

Mondiali 2026: il Sudafrica è aritmeticamente qualificato

14 Ott 2025 - 20:35

Il Sudafrica si è qualificato per i Mondiali 2026 dopo aver battuto il Ruanda per 3-0 a Nelspruit. Grazie alle reti di Mbatha, Apollis e Makgopa, i Bafana Bafana hanno superato il Benin nell'ultima giornata del gruppo C delle qualificazioni africane, grazie alla vittoria della Nigeria per 4-0 nell'altra partita, e si sono così assicurati la quarta partecipazione alla Coppa del Mondo dopo quelle del 1998, 2002 e 2010. In quell'ultima occasione, però, il Sudafrica era ammesso di diritto come Paese ospitante.

22:04
Monaco, ecco Pocognoli: "Club magnifico, voglio un calcio dominante"
21:52
Italia-Israele: allo stadio fischi all'inno israeliano, tensione e scontri nel centro di Udine al corteo pro-Pal
21:51
Italia-Israele: a Udine corteo pro Pal sciolto dopo inizio tensioni con polizia
21:34
Mondiali 2026: il Qatar batte gli Emirati Arabi e si qualifica
21:21
Bari, Meroni: "Ora migliorare la solidità difensiva"