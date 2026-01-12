Icone Il primo SUV di Lamborghini è nato nel 1986

Quarant'anni fa il marchio di Sant'Agata fu protagonista del Salone di Bruxelles con l'LM002. Lungo oltre cinque metri e con un peso superiore alle tre tonnellate, era alimentata dal motore 5.2 litri V12 della Countach con 455 CV e 500 Nm di coppia che le permettevano di accelerare a 100 km/h in 7 secondi e di toccare i 205 km/h. La trazione integrale con specifiche militari le permettevano di superare pendenze fino al 120%. Il prezzo di 220 milioni di lire e il consumo esorbitante di 2-3 km/l non le assicurarono il consenso di un'ampia clientela. Fu però scelta da numerosi VIP tra cui Sylvester Stallone