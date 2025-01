Hyundai: Inster Cross e Initium debuttano a Bruxelles

La presentazione di INSTER, INSTER Cross e INITIUM al Bruxelles Motor Show dimostra l’impegno di Hyundai verso lo sviluppo dell’elettrificazione e dell’idrogeno come percorsi complementari per arrivare a un futuro sostenibile. Questi modelli rappresentano tappe significative nel nostro percorso verso soluzioni a zero emissioni e testimoniano la capacità del brand di offrire ai clienti una gamma completa di veicoli elettrici – da quelli compatti a quelli più grandi – per rispondere a diverse esigenze di mobilità e preferenze. - Raf Van NuffelVice President of Product at Hyundai Motor Europe.