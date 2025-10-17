Linee più pulite e sportive, un abitacolo più high tech e una sola motorizzazione ibrida. Così si aggiorna uno dei veicoli storici della casa giapponese
© Ufficio Stampa
|- UN FRONTALE RIDISEGNATO E DENTRO UN DISPLAY TOUCH DA OLTRE 10''
|- SOLO IBRIDA: MOTORE BENZINA 2.0 DA 141 CV E UN MOTORE ELETTRICO DA 184 CV
|- PREZZI DA: 37.500 € A 41.000 €
È tempo di restyling per uno dei veicoli più iconici di Honda, ossia la Civic. Un rinnovamento bastao sui feedback dei clienti e che punta ad aggiornare in chiave moderna, contemporanea, una hatchback che da sempre si distingue per efficienza e piacere di guida.
LINEE ANCORA PIÙ SPORTIVE
Il frontale cambia grazie a nuova mascherina (disponibile su tutti gli allestimenti) riprogettata per essere ancora più aggressiva, merito delle finiture in nero lucido e di un'innovativa modanatura dei fari. Il paraurti anteriore si sviluppa ora su linee più nette ed è dotato di uno spoiler inferiore in tinta con la carrozzeria. Il tutto viene sorretto da cerchi in lega da 18 pollici, in finitura grigio scuro opaco per l’allestimento Sport e diamantata con vernice di fondo nera per Advance.
© Ufficio Stampa
Per un design ancora più essenziale e raffinato, tutti i modelli non saranno più dotati dei fendinebbia anteriori, modifica che è stata resa possibile grazie all’utilizzo dell’avanzata tecnologia dei fari a LED, capace di garantire una visibilità ottimale in tutte le condizioni.
UNA NUOVA COLORAZIONE
A completare questi aggiornamenti, l’ingresso di un nuovo colore per la carrozzeria: il Seabed Blue, che prende il posto del Premium Crystal Blue e mette ancora più in risalto il profilo aerodinamico e sinuoso della Honda Civic. Questa è solo una delle tante opzioni cromatiche disponibili e che si va ad aggiungere a quelle già presenti: Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl e Premium Crystal Red Metallic. Inoltre, sono presenti anche nuovi colori per gli accessori opzionali: Berlina Black, Nordic Silver e Patina Bronze.
ANCORA PIÙ TECNOLOGIA
Non solo fuori, perché Honda Civic si rinnova anche dentro con un tetto interno e i montanti neri, che conferiscono all’auto un aspetto ancora più elegante e sofisticato. Il tutto impreziosito da dettagli cromati opachi attorno alle bocchette dell'aria, che aggiungono un sottile tocco di classe.
© Ufficio Stampa
Inoltre, l’allestimento Advance include ora l'illuminazione ambientale dell’abitacolo e le luci nel vano piedi di serie, mentre già dalla versione Sport è previsto un nuovo volante riscaldabile, nonché il display digitale multifunzione da 10,2 pollici, che offre grafiche più chiare e una visibilità migliorata, per poter consultare in maniera più intuitiva le informazioni principali. E poi, fin dall’allestimento Elegance, la console centrale è stata dotata di serie del tappetino di ricarica wireless, per garantirne un comodo utilizzo sia da parte del conducente che del passeggero.
UNICA MOTORIZZAZIONE IBRIDA
A muovere la nuova Honda Civic ci pensa l’innovativo propulsore ibrido a due motori e:HEV capace di offrire sempre prestazioni eccezionali e consumi ridotti. Un motore benzina da2.0 litri da 105 kW/141 CV e 186 Nm di coppia massima che lavora insieme a uno elettrico da 184 CV/135 kW e 315 Nm di coppia massima.
ATTENZIONE ALLA SICUREZZA
Tutti gli allestimenti sono equipaggiati con il pacchetto di tecnologie di sicurezza attiva Honda SENSING, uno dei sistemi di sicurezza più avanzati nella sua categoria e include: sistema di avviso di collisione frontale, la frenata automatica, il mantenimento di corsia e una telecamera grandangolare ad alta definizione che grazie anche a un chip di elaborazione ad alta velocità è stato ottimizzato il rilevamento e il controllo del sistema, così da poter identificare qualsiasi oggetto anche in codizioni di scarsa luce. Inoltre, sull’allestimento Elegance è stato inclusa la funzione di oscuramento automatico dello specchietto retrovisore (precedentemente prevista solo nelle versioni Sport e Advance).
© Ufficio Stampa
ALLESTIMENTI E PREZZI
La nuova Honda Civic sarà proposta in tre allestimenti: Elegance, Sport e Advance. Mentre sui prezzi: si parte dai 37.500 € per la versione 2.0 Elegance, si passa ai 38.500 della 2.0 Sport e si arriva ai 41.000 € per il top di gamma 2.0 la Advance.