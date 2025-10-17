A completare questi aggiornamenti, l’ingresso di un nuovo colore per la carrozzeria: il Seabed Blue, che prende il posto del Premium Crystal Blue e mette ancora più in risalto il profilo aerodinamico e sinuoso della Honda Civic. Questa è solo una delle tante opzioni cromatiche disponibili e che si va ad aggiungere a quelle già presenti: Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl e Premium Crystal Red Metallic. Inoltre, sono presenti anche nuovi colori per gli accessori opzionali: Berlina Black, Nordic Silver e Patina Bronze.