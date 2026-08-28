GTA VI, colpo di scena: arriva il primo circuito della serie

Tutti in pista

Per una serie che ha reso l'automobile - e il suo furto - una delle principali dinamiche di gioco è sempre apparso strano che non vi fosse, in nessun episodio, un circuito vero e proprio (non improvvisato) dove poter correre. Osservando la mappa di gioco pubblicata in anticipo e un video gameplay online su una piattaforma di streaming, parrebbe che GTA VI sia pronto a introdurne uno. Non solo: le anticipazioni parlano di una specifica modalità dedicata alle corse, dove poter competere con altri "piloti" in stile Need For Speed.

Anche in fuoristrada

Le sequenze di gioco mostrano una gara all'interno di un circuito in piena regola con cordoli, tribune e barriere anti-impatto. Si tratta di una novità assoluta che potrebbe integrare una dinamica di gioco legata al motorsport persino più ampia. Per quel poco che si può intuire confrontando la cartografia con i video, sembrerebbe che Rockstar abbia deciso di costruire un "complesso" dove potersi divertire con i veicoli anche in fuoristrada. Nel gameplay si vedono infatti alcuni frammenti di una pista sterrata percorsa da moto da cross. Se tutte fosse confermato (e pare di sì) sarebbe una grande novità per la serie GTA che da sempre ha saputo parlare anche agli appassionati auto.