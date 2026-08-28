Indiscrezioni

GTA VI, colpo di scena: arriva il primo circuito della serie

Gli ultimi video pubblicati online prima del debutto mostrano sequenze di gioco tra cordoli e fuoristrada

di Redazione Drive Up
28 Ago 2026 - 08:09
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© Foto da web

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Grand Theft Auto VI è probabilmente uno dei fenomeni mediatici più dirompenti dell'ultimo decennio. La sua attesa trascende la passione per i videogiochi e coinvolge un numero enorme di persone (non necessariamente giocatori d'abitudine). Il suo lancio è previsto a novembre - dopo diversi rinvii che hanno suscitato malcontenti globali - ma la fame di notizie è così alta che è impossibile contenerla. Ogni giorno c'è un'anticipazione: l'ultima riguarda le corse automobilistiche, che entreranno ufficialmente nel gioco.

Tutti in pista
Per una serie che ha reso l'automobile - e il suo furto - una delle principali dinamiche di gioco è sempre apparso strano che non vi fosse, in nessun episodio, un circuito vero e proprio (non improvvisato) dove poter correre. Osservando la mappa di gioco pubblicata in anticipo e un video gameplay online su una piattaforma di streaming, parrebbe che GTA VI sia pronto a introdurne uno. Non solo: le anticipazioni parlano di una specifica modalità dedicata alle corse, dove poter competere con altri "piloti" in stile Need For Speed.
Anche in fuoristrada
Le sequenze di gioco mostrano una gara all'interno di un circuito in piena regola con cordoli, tribune e barriere anti-impatto. Si tratta di una novità assoluta che potrebbe integrare una dinamica di gioco legata al motorsport persino più ampia. Per quel poco che si può intuire confrontando la cartografia con i video, sembrerebbe che Rockstar abbia deciso di costruire un "complesso" dove potersi divertire con i veicoli anche in fuoristrada. Nel gameplay si vedono infatti alcuni frammenti di una pista sterrata percorsa da moto da cross. Se tutte fosse confermato (e pare di sì) sarebbe una grande novità per la serie GTA che da sempre ha saputo parlare anche agli appassionati auto.

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