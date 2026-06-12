Genesis raddoppia nel motorsport: a Le Mans svelata la GT3

Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Genesis, ha commentato: "Magma GT Concept e Magma GT3 Concept rappresentano due anime distinte ma complementari della nostra visione delle alte prestazioni. Il modello GT incarna il lusso dinamico dedicato alla strada, mentre la variante GT3 trasferisce quella stessa filosofia nell'universo delle competizioni private, dove ogni linea è dettata da funzionalità, efficienza e prestazioni pure. Insieme, esprimono l'intero spettro high-performance di Genesis: dalla raffinata gran turismo al motorsport più intransigente".