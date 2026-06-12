Genesis raddoppia nel motorsport: a Le Mans svelata la GT3

I coreanni fanno sul serio. Genesis, brand premium del gruppo Hyundai, continua e raddoppia il suo impegno nel motorsport. Dopo il progetto hypercar, iniziato quest'anno con ottimi risultati, ecco il programma GT3 per Magma Racing, la divisione sportiva. A Le Mans è stata svelata la concept car che, però, si avvicina molto alla macchina che scenderà in pista nei prossimi anni.
Magma GT3 Concept è stata ingegnerizzata seguendo rigorosamente i regolamenti tecnici della classe GT3. Studio indipendente, nato escludendo qualsiasi derivazione da modelli di serie preesistenti, esplora l’applicazione di principi aerodinamici e soluzioni strutturali da corsa sulle future vetture stradali ad alte prestazioni di Genesis.
Ottimizzato per la massima efficienza aerodinamica, il concept presenta carreggiate allargate, uno splitter anteriore pronunciato, flussi di ventilazione maggiorati e una pinna aerodinamica integrata nelle portiere che ottimizza il raffreddamento. La gestione termica avanzata, abbinata a un retrotreno da corsa che ospita un’ala fissa e un estrattore, assicura la massima affidabilità nelle severe competizioni di durata.
Sviluppata in sinergia con Hyundai Motorsport, Magma GT3 Concept rappresenta una piattaforma di ricerca attiva, i cui componenti e futuri percorsi di sviluppo sono in fase di definizione. Tra i vari scenari strategici al vaglio, il progetto dimostra l’interesse di Genesis nell'esplorare nuove opportunità oltre la categoria LMDh.
Insieme, i due prototipi illustrano un approccio coerente, in cui il motorsport diventa il laboratorio ideale per collaudare il design e le tecnologie del futuro.
Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Genesis, ha commentato: "Magma GT Concept e Magma GT3 Concept rappresentano due anime distinte ma complementari della nostra visione delle alte prestazioni. Il modello GT incarna il lusso dinamico dedicato alla strada, mentre la variante GT3 trasferisce quella stessa filosofia nell'universo delle competizioni private, dove ogni linea è dettata da funzionalità, efficienza e prestazioni pure. Insieme, esprimono l'intero spettro high-performance di Genesis: dalla raffinata gran turismo al motorsport più intransigente".