Garage Italia dà spazio alla creatività: il nuovo configuratore è online

NUOVO CONFIGURATORE

Un nuovo strumento per personalizzare la propria auto

Garage Italia vuol dire creatività. Così l’hub creativo specializzato in progetti di personalizzazione e restomod ha svelato il proprio configuratore di auto online per i propri clienti e non solo. Un garage virtuale a tutti gli effetti, pensato per essere un importante tool commerciale a supporto del dipartimento personalizzazioni, sperimentando una modalità nuova ed interattiva per essere ancora più vicino al cliente.

Un configuratore veloce e performante, sviluppato tramite WebGL - acronimo di Web Graphics Library – l’equivalente di una libreria pensata per la grafica 3D in ambito web. Una tecnologia che permette di generare elementi in 2D e 3D supportata dalla maggior parte dei principali browser in commercio, senza l’ausilio di plug-in esterni ed in totale assenza di buffering.

“Coerentemente con il recente approccio di Garage Italia alla tecnologia blockchain e alla creazione di NFT (token non fungibili) dedicati alle nostre auto personalizzate, l’obiettivo dell’hub è quello di lavorare ad uno sviluppo ulteriore dei token automotive per consolidare un segmento di pubblico come la Generazione Z, che ad oggi rappresenta una parte sempre più consistente della nostra community online”. Carola Novello, Project Manager GI.

È già online una versione beta del configuratore alla pagina https://hub.garageitalia. com/garage-italia-configurator/ , con all’interno il primo restomod di Datsun 240z, che il visitatore potrà configurare secondo il proprio gusto. Seguiranno a stretto giro la Panda Integral-e e l’ormai celebre 500 Jolly Icon-e firmate Garage Italia. Ogni vettura sarà visualizzata in una stanza virtuale dedicata, con un’ambientazione a tema, coerente con ilcarattere dell’auto.

Una volta terminata la procedura di configurazione, il cliente potrà inoltrare la propria proposta al reparto commerciale attraverso un form dedicato. Con questo servizio i nostri clienti abituali o semplici appassionati potranno sperimentare con il configuratore e godere di un’esperienza autentica di personalizzazione, sicuramente differente rispetto a quella tradizionale in presenza, già offerta da Garage Italia, ma non meno engaging e d’effetto.

“La quotidianità vissuta nell’ultimo anno e mezzo ci ha insegnato sempre più ad essere flessibili, adattandoci alle dinamiche di un contesto in rapida evoluzione. Per questo Garage Italia intende continuare a sperimentare le nuove forme di comunicazione online ed esplorare le opportunità che in futuro offrirà il metaverso”. Carolina Rossi, COO GI.

Il lancio del configuratore aggiunge un ulteriore tassello alla strategia digitale che Garage Italia ha implementato nell’ultimo anno, distinguendosi non solamente in ambito restomod con il progetto Icon-e, ma anche offrendo servizi di consulenza e branding sempre più strutturati e consistenti, pur mantenendo inalterata la sua originale vocazione all’universo bespoke.