Ferrari torna al Mugello: dal 21 al 26 ottobre in scena le Finali Mondiali

Le Finali Mondiali Ferrari tornano all’Autodromo Internazionale del Mugello per la diciottesima edizione, con una settimana di gare, spettacoli e celebrazioni

20 Ott 2025 - 10:56
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’Autodromo Internazionale del Mugello si prepara ad accendere ancora una volta la passione rossa. Dal 21 al 26 ottobre 2025 la Toscana diventa il cuore pulsante del mondo Ferrari, con la diciottesima edizione delle Finali Mondiali, evento che chiude ufficialmente la stagione delle Corse Clienti e riunisce il meglio delle competizioni GT e dei programmi speciali della Casa di Maranello.
Programma completo
Giovedì 23 e venerdì 24 ottobre si disputeranno le gare decisive del Ferrari Challenge Europe e del Ferrari Challenge North America, con i titoli ancora da assegnare nelle diverse classi. Domenica 26 sarà il momento più atteso: le Finali Mondiali, dove le quattro categorie del monomarca più longevo del mondo si contenderanno il titolo iridato davanti a un pubblico di appassionati provenienti da tutto il mondo. Ma l’evento del Mugello non è solo competizione.
Dalle F1 alle GT
Lungo i 5.245 metri del tracciato toscano sfileranno anche le vetture dei programmi non agonistici, come F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, Club Competizioni GT e XX Programme. In totale saranno 117 le auto in pista, affiancate da oltre 40 modelli storici esposti nell’area museale all’interno dell’autodromo, in un viaggio tra passato, presente e futuro della Casa di Maranello.
Un weekend di passione
L'evento culminerà con il Ferrari Show, in programma domenica dopo le gare, 75 minuti di pura emozione in cui passato, presente e futuro del Cavallino Rampante si intrecciano in una narrazione spettacolare. In pista scenderanno le protagoniste della stagione GT e delle Corse Clienti, ma anche le nuove 296 GT3 Evo e la 499P vincitrice delle ultime tre edizioni della 24 Ore di Le Mans.

