Ferrari nel segno della continuità: rinnovo con Nielsen

Ferrari e Nicklas Nielsen avanti insieme. Il pilota danese, vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2024, ha firmato un rinnovo pluriennale. Antonello Coletta ha scelto la continuità, squadra che vince non si cambia. "Continuare a far parte del gruppo dei piloti ufficiali Ferrari è un orgoglio e, al contempo, una grande responsabilità per me. Negli ultimi anni ho avuto il privilegio di ottenere successi che non dimenticherò mai, su tutte la vittoria a Le Mans nel 2024, e l’opportunità di continuare a migliorarmi come pilota. Con grande determinazione ringrazio Ferrari e guardo al futuro con la speranza di continuare a vincere gare e titoli insieme rappresentando il Cavallino Rampante", le parole del pilota danese classe 1997.