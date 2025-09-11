Ferrari nel segno della continuità: rinnovo con Nielsen

Firma su un contratto pluriennale per il vincitore della 24 Ore di Le Mans 2025
© Ufficio Stampa
Ferrari e Nicklas Nielsen avanti insieme. Il pilota danese, vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2024, ha firmato un rinnovo pluriennale. Antonello Coletta ha scelto la continuità, squadra che vince non si cambia. "Continuare a far parte del gruppo dei piloti ufficiali Ferrari è un orgoglio e, al contempo, una grande responsabilità per me. Negli ultimi anni ho avuto il privilegio di ottenere successi che non dimenticherò mai, su tutte la vittoria a Le Mans nel 2024, e l’opportunità di continuare a migliorarmi come pilota. Con grande determinazione ringrazio Ferrari e guardo al futuro con la speranza di continuare a vincere gare e titoli insieme rappresentando il Cavallino Rampante", le parole del pilota danese classe 1997.
Orgoglioso Coletta che da sempre ha puntato su Nielsen: "Dopo aver vinto il monomarca Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe nel 2018, la crescita di Nicklas è stata testimoniata dai tanti successi e dai titoli vinti con le vetture GT. Un percorso arricchito dal 2023 con l’impegno nella top class del FIA WEC, dove ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2024, tagliando il traguardo con la 499P e dimostrando definitivamente la sua maturità come uno dei piloti di punta della Ferrari. Determinazione e leadership sono tratti distintivi di Nicklas: siamo orgogliosi di poter continuare con lui questo cammino".
