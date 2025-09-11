Logo SportMediaset
Calcio

Sassuolo, contro la Lazio dubbio Turati-Muric in porta

11 Set 2025 - 17:30
© Getty Images

© Getty Images

In vista della sfida che domenica al Mapei Stadium vedrà i nero-verdi confrontarsi con la Lazio, in casa Sassuolo il dubbio principale riguarda il portiere, con Turati leggermente favorito su Muric. In difesa possibile esordio dall'inizio di Coulibaly. Altro ballottaggio in mezzo riguarda Lipani e Matic. Rientra Konè, mentre Vranckx è in vantaggio su Boloca. In attacco confermato il tridente Berardi-Pinamonti-Laurientè mentre sono ancora indisponibili Thorstvedt e Skjellerup. Gli uomini di Grosso, al rientro dalla prima sosta delle nazionali, si sono allenati in mattinata: dopo una prima sessione di riscaldamento, hanno svolto esercitazioni specifiche per reparto, sviluppo manovra e partita a campo ridotto. Nella giornata di domani la squadra effettuerà invece una sessione di allenamento pomeridiana. 

