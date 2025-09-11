Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali 2026, aperta la prima fase di vendita dei biglietti

11 Set 2025 - 17:40

Da ieri si è aperta la prima fase di vendita dei biglietti dei mondiali di calcio del 2026 in programma in Canada, Messico e Stati Uniti. E' infatti scattata dallo scorso mercoledì l'estrazione prevendita Visa che offre ai tifosi di tutto il mondo l'opportunità di partecipare al torneo. I titolari di carta Visa qualificati possono presentare domanda in qualsiasi momento fino a venerdì 19 settembre, per avere la possibilità di acquistare i biglietti. "A soli dieci mesi dall'inizio della Coppa del Mondo 2026, siamo entusiasti di lanciare la prima fase di vendita dei biglietti per il torneo", ha dichiarato Heimo Schirgi, Chief Operating Officer della Coppa del Mondo Fifa 2026. "Questo segna un traguardo importante nel percorso di avvicinamento a questo evento storico e non vediamo l'ora che milioni di tifosi si uniscano a noi in Nord America il prossimo giugno", ha aggiunto. "Il conto alla rovescia per la Coppa del Mondo Fifa 2026 inizia ora e i fortunati titolari di carta Visa avranno la prima possibilità", ha dichiarato Frank Cooper III, Chief Marketing Officer di Visa. "Grazie alla nostra partnership con la Fifa, siamo orgogliosi di aiutare i tifosi a compiere il primo passo verso gli stadi, offrendo loro la possibilità di accedere in anticipo ai biglietti e la tranquillità di un pagamento sicuro e senza intoppi. È qui che inizia la strada verso la Coppa del Mondo e inizia con Visa", ha sottolineato. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

01:58
DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

01:48
DICH ZHEGROVA JUVENTUS DICH

Zhegrova: "Presto potrò essere a disposizione"

00:50
MCH BOVE AL VIOLA PARK 11/9 MCH

Bove torna a trovare i suoi vecchi compagni alla Fiorentina: grande commozione

01:32
Il costo dei calciatori

Il costo dei calciatori a bilancio: Vlahovic il più caro

01:33
Fiorentina, parla Pradè

Fiorentina, parla Pradè

01:45
È già Vardy mania

È già Vardy mania: Cremona sogna

01:50
Il premio Gentleman

Marotta e il ricordo con Galliani: "Quel Monza-Varese su rigore..."

01:48
Verso Milan-Bologna

I dubbi di Allegri verso il Bologna: Leao non ci sarà

01:32
Sabato Fiorentina-Napoli

Conte prepara il Napoli verso la Fiorentina: le ultime

01:36
Juventus-Inter a Colombo

Juventus-Inter a Colombo: fischietto da applausi

03:32
La sfida tra fratelli

Thuram contro... Thuram: Juve-Inter e la sfida tra fratelli

01:52
Sabato Juventus-Inter

Si riparte con Juventus-Inter: un match che vale già tanto

00:20
MCH ARRIVO RABIOT A MILANO 11/9 MCH

Rabiot è arrivato a Milano: "Sono contento, forza Milan"

02:09
DICH GALLIANI

Galliani: "Sono al 50esimo campionato da dirigente"

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:35
Parma, sabato il Cagliari. Britschgi si presenta
20:06
Di Livio: "L'Inter ha più da perdere, la Juventus può puntare allo scudetto"
19:40
Marsiglia, De Zerbi: "Pavard? Deve portare esperienza e personalità"
19:01
Cremonese lancia Vardy, con il Verona prima convocazione
18:30
Cagliari, Belotti pronto per l'esordio da titolare