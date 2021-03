Ecco la Toyota Yaris GR per sentirsi Ogier: compatta e veloce

Senza ombra di dubbio è la macchina del momento ed allora noi di Sportmediaset.it l'abbiamo provata: stiamo parlando della Toyota Yaris GR. Non fatevi ingannare dal nome perché questa auto è tutta un'altra storia rispetto a quello che avete in mente. Arriva direttamente da Gazoo Racing, il reparto corse della Casa giapponese, ed è a tutti gli effetti una vettura da rally omologata per la strada. È, infatti, la base di partenza della Yaris appena portata al succeso da Sebastien Ogier a Montecarlo. Un progetto davvero incredibile. Compatta e veloce, spinta dal motore da tre cilindri più potente del mondo: 1.6 di cilindrata con 261 cavalli.