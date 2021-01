Wrc: sempre Ogier, sale sull'ottovolante a Montecarlo

Sempre e solo Sebastien Ogier. Il francese non ha rivali a Montecarlo e per l'ottava volta si è aggiudicato gara che tradizionalmente apre la stagione del Mondiale Wrc. Per il pilota transalpino, che deteneva il primato di successi nel Principato con il connazionale Sebastien Loeb, è la 50esima vittoria in carriera. Il sette volte campione del mondo Ogier, alla sua ultima stagione, a bordo della sua Toyota Yaris ha preceduto il compagno di team Elfyn Evans di 32.6 secondi e il belga Thierry Neuville di 1.13.05. "E' il rally che ho vinto di più. Vincere qui è sempre speciale", ha commentato un felice Ogier in piedi sulla sua auto con il copilota Julien Ingrassia.