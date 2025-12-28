Logo SportMediaset

Liverpool-Wolverhampton in memoria di Diogo Jota

Sciarpe, bandiere, striscioni e lettere per Diogo Jota fuori da Anfield dove si è disputata la sfida tra Liverpool e Wolverhampton, ovvero le due squadre di Premier in cui ha giocato il giocatore portoghese scomparso tragicamente la scorsa estate

28 Dic 2025 - 14:04
