Dybala va in Lamborghini: ecco la sua nuova Aventador S Roadster

Cristiano Ronaldo ha comprato una Ferrari SP2 Monza? Paulo Dybala ha risposto con una Lamborghini Aventador S Roadster. Il campione argentino, per il 100.esimo gol con la maglia della Juve, si è regalato questa supercar gialla Orion da 740 cv per arrivare alla velocità massima di 350 km/h. Il numero 10 bianconero l'ha mostrata su Instagram con un bellissimo video realizzato dalla casa di Sant'Agata Bolognese che mostra passo dopo passo come è nata.