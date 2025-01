Drive Up sbarca su Retequattro: tutti i giovedì in seconda serata

Oltre a questo nuovo appuntamento, Drive Up è in onda su Italia 1, tutti i giovedì alle 18:55 con Studio Aperto Mag Drive UP e sempre su Italia 1, tutti i mercoledì, giovedì e venerdì all’interno del tg sportivo ‘Sportmediaset’ delle ore 13:00 con Drive Up Pills. Il tutto in attesa della nuova stagione che sarà in onda sempre su Italia 1 a partire da marzo.