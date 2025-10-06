Logo SportMediaset
Milano-Cortina, Bianchedi: "Saranno Giochi invernali gender balance"

06 Ott 2025 - 17:10

"Possiamo usare il grande cono di luce che si accenderà il 6 febbraio per parlare di cose concrete ma il fatto di aver organizzato in una certa maniera" le Olimpiadi di Milano-Cortina "ci permette già ora di parlare di parità di genere. Quelli di Milano-Cortina saranno i giochi invernali più gender balance di sempre, anche se non siamo ancora al 50%". Così la Chief strategy planning legacy officer della Fondazione Milano-Cortina, Diana Bianchedi, intervenendo in occasione della presentazione del dossier 2025 di Terres des hommes 'La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo'. "Abbiamo fatto un percorso all'interno dei Coni territoriali per parlare in maniera pratica, dando strumenti alla dirigenza sportiva - ha aggiunto - sinora stiamo formando i ragazzi delle squadre olimpiche dei Giovanissimi e degli Assoluti e ora stiamo facendo un passo in più". 

