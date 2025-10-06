Nba, Kyrie Irving: "Non chiedetemi più quando tornerò in campo"

I tifosi lo rivogliono al più presto in campo per vederlo insieme a Cooper Flagg, Klay Thompson e Anthony Davis, in uno starting five che, sulla carta, non si pone limiti di alcun tipo. A Dallas, però, dovranno attendere ancora: Kyrie Irving sa che la rottura del crociato rimediata contro Sacramento lo scorso marzo ha bisogno di tempo per guarire del tutto, e non fa promesse sulle tempistiche del suo rientro.
Nel corso di una diretta social, infatti, la stella dei Mavs ha risposto così a un fan che lo incalzava sulla possibile data del suo completo recupero: "Non chiedetemi più quando rientrerò in campo. Ho intenzione di prendermi tutto il tempo necessario e sarò pronto quando sarò pronto. Non assillatemi con queste domande".
Commenti (0)