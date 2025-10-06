Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba, Kyrie Irving: "Non chiedetemi più quando tornerò in campo"

06 Ott 2025 - 16:30

I tifosi lo rivogliono al più presto in campo per vederlo insieme a Cooper Flagg, Klay Thompson e Anthony Davis, in uno starting five che, sulla carta, non si pone limiti di alcun tipo. A Dallas, però, dovranno attendere ancora: Kyrie Irving sa che la rottura del crociato rimediata contro Sacramento lo scorso marzo ha bisogno di tempo per guarire del tutto, e non fa promesse sulle tempistiche del suo rientro. 

Nel corso di una diretta social, infatti, la stella dei Mavs ha risposto così a un fan che lo incalzava sulla possibile data del suo completo recupero: "Non chiedetemi più quando rientrerò in campo. Ho intenzione di prendermi tutto il tempo necessario e sarò pronto quando sarò pronto. Non assillatemi con queste domande".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:28
Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:30
Nba, Kyrie Irving: "Non chiedetemi più quando tornerò in campo"
15:42
Polo, UnoAerre Acquedotto Romano campione. Domani Mondiale al via
14:50
SWIMTHEISLAND Golfo dell’Isola, l'azzurra Pozzobon anima la festa del nuoto in acque libere
14:30
Short track, World Tour: prima tappa a Montreal, caccia agli ultimi pass per i Giochi
13:27
Sci, salto: Bresadola, Insam e Cecon al lavoro a Planica