CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 204 CV, la gamma ibrida si completa

L'ULTIMA ARRIVATA

Autonomia di circa 60 km in modalità completamente elettrica ed emissioni tra 26-32 g/km nel ciclo combinato WLTP consentono di beneficiare degli incentivi statali

La gamma ibrida plug in di CUPRA Formentor, primo modello nativo del brand, si completa con l’introduzione del propulsore 1.4 e-HYBRID 204 CV DSG. Disponibile in abbinamento alla versione di ingresso di Formentor, la nuova variante ibrida si aggiunge così a CUPRA Formentor VZ 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG, costituendo ancora una volta il perfetto esempio di prestazioni elettrificate e mantenendo tutte le qualità distintive già viste per la versione più potente a listino, a iniziare dal carattere sportivo, il design non convenzionale e la sicurezza, il tutto con un occhio per la sostenibilità.

CUPRA Formentor e-HYBRID 204 CV si inserisce nel panorama dei SUV plug-in hybrid, all’interno del sotto segmento A SUV, con caratteristiche realmente distintive e le carte in regola per continuare a raccogliere l’apprezzamento del cliente, a cominciare dalla

ricchezza delle dotazioni di serie a fronte di un prezzo di listino che la distingue positivamente dalla concorrenza, fino a un’autonomia in modalità 100% elettrica e consumi ed emissioni da prima della classe.

Propulsore

Il sistema ibrido di CUPRA Formentor è costituito da un motore a combustione 1.4 TSI da 110kW e un propulsore elettrico da 85kW (situato tra il motore a combustione e la scatola del cambio, davanti all’asse posteriore) alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 12,8 kWh. Nel complesso, il propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 204CV (150kW) e una coppia massima di 350 N/m, con un’autonomia in modalità 100% elettrica fino a circa 60 km.

Inoltre, CUPRA Formentor e-HYBRID 204 CV mantiene dei valori di emissioni nel ciclo combinato WLTP tra i 26 e i 32 g/km: efficienza premiata dall’accesso agli incentivi statali previsti in Italia per il 2021, che ammontano a 4.500 € in caso di rottamazione (2.500 € senza un usato da rottamare).

Processo di ricarica

La batteria ad alto voltaggio da 12,8kW del sistema ibrido plug-in è posizionata sotto alla carrozzeria (nello specifico davanti al retrotreno, permettendo così a CUPRA Formentor e-HYBRID di mantenere un baricentro basso, a beneficio dell’aerodinamica) e può essere comodamente ricaricata tramite lo sportellino dedicato situato nella parte anteriore sinistra della carrozzeria, completo di un

Utile indicatore a LED ubicato alla destra dell’ingresso della la presa, per monitorare il funzionamento e lo stato del processo di ricarica.

La vettura offre di serie un cavo di ricarica di tipo Mode 2 con presa Schuko, che permette di ricaricare totalmente la batteria con corrente alternata in circa 5 ore (2,3 kW), rappresentando la soluzione ideale per i clienti che hanno la possibilità di ricaricare la vettura presso la propria abitazione. In aggiunta, CUPRA offre su richiesta un cavo di ricarica Mode 3 con connettore Mennekes (165,00 €), che consente abbattere i tempi di ricarica a 3h40” (3,6 kW), rappresentando un vantaggio concreto per chi desideri ricaricare CUPRA Formentor anche presso le colonnine distribuite lungo il territorio nazionale non fornite di cavo.

Dotazioni di serie da prima della classe

CUPRA Formentor e-HYBRID da 204 CV, pur rappresentando l’opzione di accesso alla gamma elettrificata del SUV coupé, offre una dotazione di serie estremamente ricca, con equipaggiamenti come Media system con display touch capacitivo da 10”, CUPRA Virtual Cockpit da 10,25”, CUPRA Connect (con funzionalità Safety & Service e Accesso da remoto), Full Link wireless, Connectivity Box (sistema di ricarica wireless per smartphone con funzione di amplificazione del segnale) cerchi in lega da 18” Silver, fari Full LED con illuminazione coast-to-coast, welcome ceremony, funzione coming & leaving home e indicatori di direzione posteriori dinamici, spoiler posteriore e paraurti sportivi illuminazione interna a LED smart wraparound, sedili sportivi CUPRA, Volante sportivo multifunzione in pelle con leve del cambio integrate, sistema per l’accesso e l’avviamento senza chiave Kessy entry & go, Climatronic 3 zone, sistema per la chiamata di emergenza e-Call a Safe & Driving Pack M (che include, sistemi come Adaptive Cruise Control, High beam assist, Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Lane assist e sistema di riconoscimento della stanchezza). Come per la versione più potente di CUPRA Formentor e-HYBRID da 245 CV, l’asse posteriore multilink è inoltre sempre presente.

Dotazioni disponibili su richiesta, fino all’ultimo dettaglio

L’offerta degli equipaggiamenti su richiesta di CUPRA Formentor e-HYBRID 204 CV, finalizzata a una personalizzazione estetica e funzionale fino all’ultimo dettaglio, comprende Technology pack (1.200,00€) con sistema di navigazione VZ da 12”, Safe & Driving Pack L e videocamera posteriore, top view camera (750,00€), Tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico (1.300,00€), sedili sportivi avvolgenti rivestiti in pelle nera o color Petrol Blue (1.500,00€), che includono sedile conducente elettrico e Winter Pack (sedili anteriori e volante multifunzione riscaldabili e controllabili separatamente.) L’offerta di cinque diversi cerchi in lega da 18” e 19” permette un’ulteriore personalizzazione degli esterni, mentre per una sicurezza e un comfort di guida senza compromessi, il Safe & Driving Pack XL (640,00€) aggiunge agli equipaggiamenti di serie Side assist, Exit assist, Exit warning, Travel assist (include Traffic jam assist + Lane assist plus), Emergency assist 3.0 e volante riscaldato.

Prezzo e CUPRA WAY

CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 204 CV DSG è disponibile con un prezzo di listino a partire da 37.700,00 € chiavi in mano. Grazie al contributo del marchio e l’accesso agli ecoincentivi statali previsti per il 2021, il nuovo modello è offerto a un prezzo di 29.900,00€* o 195€ al mese con 5.650€ di anticipo con CUPRA WAY.