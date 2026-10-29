Cosa sta succedendo a Mercedes in Cina

Da terra promessa a luogo di enormi sofferenze (economiche). La Cina ha cambiato i suoi connotati per tutti i marchi automobilistici europei, convinti che la "crescita senza fine" del mercato più grande del mondo avrebbe garantito profitti eterni. Invece, gli ultimi anni si stanno rivelando brutali e faticosi, affossando i conti di aziende un tempo solide come Mercedes.

I conti vanno giù

La Cina è ormai un problema per i marchi europei che non riescono più a vendere con la stessa intensità, sebbene gli ingenti investimenti elargiti negli ultimi decenni. Il terzo trimestre si è rivelato particolarmente complesso per la Stella di Stoccarda, con la divisione automobilistica che ha trascinato al ribasso i risultati e persino costretto i manager a rivedere le previsioni annuali. "Nel corso dell'anno le condizioni di mercato sono diventate ancora più complesse, in particolare in Cina", ha spiegato l'AD Ola Källenius.

Uscite volontarie

Uno scenario che non lascia senza pensieri i vertici aziendali, che hanno dovuto lanciare un nuovo piano di esodi volontari. Mercedes destinerà più di 1 miliardo di euro a misure "di ristrutturazione, principalmente legate al programma di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in Germania", ha dichiarato in una nota l'azienda. L'obiettivo è quello di snellire il proprio organico in modo da ridurre i costi di gestione e migliorare, al contempo, la produttività.