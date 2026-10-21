Mercedes non farà ibridi Range Extender

Le automobili ibride stanno conquistando il mercato un po' ovunque. La loro sintesi tra le qualità dell'elettrico e la velocità di rifornimento del termico ne fanno un prodotto in grado di accontentare la stragrande maggioranza delle esigenze di utilizzo. Ve ne sono di ogni tipo: mild, full, plug-in e Range Extender (ad autonomia estesa). Tecnologia a cui Mercedes non sembra credere.

Non servono

Il marchio tedesco ha una gamma veicoli molto variegata e complessa ma non avrà al suo interno alcun modello EREV. Dal loro punto di vista, questa tecnologia non serve quando i plug-in garantiscono autonomie in elettrico nell'ordine dei 100 km e oltre. "Di cos'altro avete bisogno? So che ci sono zone del mondo in cui c'è una maggiore richiesta, ma non per noi, dal punto di vista dei nostri clienti. Noi non riscontriamo questo fenomeno", ha dichiarato Christoph Starzynski, Vice President strategia prodotto di Mercedes a Motor1.

Va bene così

Mercedes è stata tra i primi ad aver creduto nell'ibrido plug-in, a tal punto da averne sviluppato persino versioni con motore a gasolio. L'innovazione tecnologica ha migliorato la densità energetica delle batterie e la gestione dell'efficienza aumentandone l'autonomia e velocizzando i tempi di ricarica. Più di 100 km a zero emissioni sono un ottimo risultato e, secondo la Casa di Stoccarda, chi ne desidera di più può rivolgersi direttamente a un'elettrica. Per tutti gli altri, si può continuare così.