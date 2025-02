Citroën C3 Aircross: anima suv, ora è più grande che mai

È sempre più suv, un’auto per andare all’avventura. Noi siamo volati in Spagna per scoprire la nuova Citroën C3 Aircross, il suv compatto della casa francese che ora è più grande che mai. Crescono le dimensioni, ora è lunga ben 4 metri e 39. 23 cm in più rispetto alla precedente generazione. Larghezza, invece, di 1,79