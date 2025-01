BYD ATTO 2: il SUV compatto sta arrivando in Europa

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, presenta il suo SUV più accessibile in Europa: la nuova ATTO 2. Dotata della celebre Batteria Blade di BYD, tecnologia intelligente all'interno della cabina e generosi livelli di equipaggiamento standard, ATTO 2 è un EV urbano ideale. Compatto nelle dimensioni e agile nella manovrabilità, è perfetto per chi non vuole rinunciare a una finitura premium e a caratteristiche tipiche di un'auto di classe superiore. Presentato al pubblico al Salone di Bruxelles, la prima grande esposizione automobilistica europea del 2025, ATTO 2 è progettata per i clienti che desiderano la posizione di guida rialzata di un SUV, ma in un pacchetto accessibile, ideale per le strade e i parcheggi urbani.