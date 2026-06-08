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Brutto incidente per Afrojack: un palo trafigge la sua Bentley

Il DJ ringrazia per il miracolo dopo aver visto la morte in faccia

di Redazione Drive Up
08 Giu 2026 - 18:11
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© instagram

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Il celebre DJ e produttore discografico olandese Afrojack (marito di Elettra Lamborghini), da sempre grande appassionato di supercar, stava partecipando alle tappe della Gumball 3000 – il famigerato e blindatissimo rally non competitivo che ogni anno unisce celebrità, influencer e miliardari sulle strade di mezzo mondo – quando si è trovato a un passo dal vederla brutta.

Per un pelo
A rivelare la gravità dell'accaduto è stato lo stesso artista attraverso un video condiviso sui propri canali social, in cui ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per essere uscito miracolosamente illeso da quella che ha definito la dinamica più spaventosa a cui abbia mai assistito in vita sua. Nel post, Afrojack ha ringraziato l'amico al volante, Nick Fuso, per essere riuscito a mantenere il controllo della vettura (un SUV Bentley Bentayga) e a non schiantarsi subito dopo aver vissuto un vero e proprio momento da film.
Dinamica non chiara
Le immagini mostrano un pezzo di alluminio che - letteralmente - trafigge il parabrezza e si ferma a qualche centimetro dal volto del "pilota". "A volte la vita mi manda un promemoria di quanto io sia fortunato a essere qui... benedetto dalla mia famiglia, dai miei amici e dal fatto stesso di respirare. Grazie per l'avvertimento, grazie per questa vita, adesso andiamo a prenderci altra vita e altra musica!". Questo il messaggio pubblicato dall'artista. I due sono poi riusciti a ripartire portando a termine la corsa, fino a Mexico City.

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