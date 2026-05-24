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Curiosità

Un'Aston Martin con un vero lanciafiamme è in vendita

La base di partenza era una classica coupé britannica, di quelle nate per viaggiare nel massimo del comfort e del silenzio, finché un brutto incidente non l'ha ridotta a un cumulo di lamiere. Invece di rottamarla, i meccanici americani hanno ricostruito la carrozzeria a modo loro. A giustificare l'assenza del cambio manuale e del terzo pedale ci pensa l'arsenale di "trucchetti": premendo un bottone, un meccanismo rivela due finte mitragliatrici rotanti, che sparano fiammate autentiche

24 Mag 2026 - 09:49
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