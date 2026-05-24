Curiosità

L'Aston Martin con lanciafiamme è in vendita

La DB9 salvata dallo sfasciacarrozze sputa fuoco e fumo come nei migliori film d'azione

24 Mag 2026 - 09:49
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© Foto da web

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Prendete una nobile ed elegante gran turismo inglese, togliete il suo aristocratico motore a dodici cilindri, infilateci sotto un ruspante V8 americano da muscle car e, già che ci siete, aggiungete un paio di lanciafiamme veri dietro la calandra. Quella che sembra la sceneggiatura scartata di un film di serie B è in realtà una vettura vera, marciante e recentemente finita all'asta negli Stati Uniti.

Un'Aston Martin con un vero lanciafiamme è in vendita

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Come nei film
La base di partenza era una classica coupé britannica, di quelle nate per viaggiare nel massimo del comfort e del silenzio, finché un brutto incidente non l'ha ridotta a un cumulo di lamiere. Invece di rottamarla, i meccanici americani hanno ricostruito la carrozzeria a modo loro. A giustificare l'assenza del cambio manuale e del terzo pedale ci pensa l'arsenale di "trucchetti": premendo un bottone, un meccanismo rivela due finte mitragliatrici rotanti, che sparano fiammate autentiche.
Spettacolare
Per le uscite di scena a effetto, la vettura è dotata anche di fumogeni posteriori. Essendo un veicolo ricostruito dopo un pesante sinistro, la convivenza quotidiana richiede un bel po' di spirito d'adattamento. I tergicristalli non funzionano, il clacson va attivato premendo un tasto sulla plancia, il climatizzatore risponde solo a un comando manuale separato e il rifornimento di carburante va fatto con estrema lentezza per evitare riflussi. Questa bizzarra creatura ha ottenuto rilanci che hanno superato i 38.000 dollari.

aston martin
lanciafiamme
film d'azione
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