L'Aston Martin con lanciafiamme è in vendita

Come nei film

La base di partenza era una classica coupé britannica, di quelle nate per viaggiare nel massimo del comfort e del silenzio, finché un brutto incidente non l'ha ridotta a un cumulo di lamiere. Invece di rottamarla, i meccanici americani hanno ricostruito la carrozzeria a modo loro. A giustificare l'assenza del cambio manuale e del terzo pedale ci pensa l'arsenale di "trucchetti": premendo un bottone, un meccanismo rivela due finte mitragliatrici rotanti, che sparano fiammate autentiche.

Spettacolare

Per le uscite di scena a effetto, la vettura è dotata anche di fumogeni posteriori. Essendo un veicolo ricostruito dopo un pesante sinistro, la convivenza quotidiana richiede un bel po' di spirito d'adattamento. I tergicristalli non funzionano, il clacson va attivato premendo un tasto sulla plancia, il climatizzatore risponde solo a un comando manuale separato e il rifornimento di carburante va fatto con estrema lentezza per evitare riflussi. Questa bizzarra creatura ha ottenuto rilanci che hanno superato i 38.000 dollari.