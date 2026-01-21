Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Norme

Bologna dice addio alla zona 30

Il Tar Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune

di Redazione Drive Up
21 Gen 2026 - 08:02
© ansa

© ansa

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dei tassisti, stabilendo che il limite di 30 km/h non può essere esteso in modo indiscriminato a gran parte del territorio comunale. Secondo i giudici, il Comune ha applicato la misura su circa il 70% dell’area urbana senza motivazioni puntuali legate alle caratteristiche delle singole strade, violando così il principio secondo cui limiti più restrittivi possono essere imposti solo in presenza di reali esigenze di sicurezza, come nelle zone con utenza vulnerabile.
Limite illegittimo
Per il Tar, la regolazione generale della circolazione resta competenza statale, e l’approccio adottato da Bologna esclude “in radice” una valutazione caso per caso. La decisione annulla il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze che avevano abbassato il limite da 50 a 30 km/h, pur lasciando al Comune la possibilità di adottare nuovi provvedimenti conformi alla normativa.
Cosa cambia
Il sindaco Matteo Lepore ha difeso la scelta politica della Città 30, richiamando il consenso raccolto e i dati su incidenti e sicurezza, anche se il calo dei sinistri era già in atto negli anni precedenti e la mobilità cittadina è stata influenzata dai cantieri del tram. La sentenza riapre così il confronto tra amministrazione locale e quadro normativo nazionale, lasciando Bologna al centro di un dibattito destinato a proseguire.

Ti potrebbe interessare

bologna
addio
zona 30

Ultimi video

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

01:04
Una Ducati sulla neve

Una Ducati sulla neve

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

02:32
Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

02:01
Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

I più visti di Drive Up

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

La Ferrari più strana di sempre

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

Dacia ha vinto la Dakar 2026

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:08
La "All Conditions Cup" porta il calcio tra le nevi con Figo e Julio Cesar
10:02
Inter, tentazione Dibu Martinez per il dopo-Sommer
09:57
Bufera curling: niente Angela Romei, a Milano-Cortina va la figlia del dt
09:51
La maledizione di Montezuma minaccia gli AusOpen: fughe in bagno e tanti ritiri
09:46
Lazio, ora può succedere di tutto: dall'addio anticipato di Sarri alla partenza di Romagnoli