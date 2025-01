Bmw X3, la prova a Courmayeur

La gamma di propulsori comprende non solo motori a benzina e diesel altamente efficienti, ma anche un sistema ibrido plug in di ultima generazione. Tutte le varianti vantano una maggiore qualità di guida, grazie a un aumento immediatamente percepibile dell’agilitá, della stabilità in curva e del comfort sulle lunghe distanze. Quella che stiamo guidando è la più potente, la M50 Xdrive da ben 398 cavalli. Cavalli che si sentono tutti sui tornanti del Colle San Carlo verso la Thuile. Motore turbo 3mila collegato alla tecnologia mild hybrid da 48 volt. Il tutto cucito un telaio su misura per offrire una miscela di dinamismo e precisione di guida.