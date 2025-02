BMW SciAbile, il progetto di inclusione che da 22 anni ha l’obiettivo di offrire corsi di sci e di discipline alpine a persone con disabilità

Il progetto BMW SciAbile ha compiuto 22 anni e, come da tradizione, BMW Italia e la scuola di Sauze d’Oulx hanno invitato i media italiani a vivere un’esperienza sulle piste per immergersi nel progetto e vivere insieme un’esperienza unica. All’iniziativa hanno partecipato la testimonial da sempre del progetto, Carlotta Visconti insieme al papà Davide, Emiliano Malagoli, pilota di moto e fondatore dell’associazione Diversamente Disabili, e per la prima volta, lo street artist FLYCAT. Lo chef stellato Gianfranco Pascucci e il pastry chef Fabrizio Fiorani hanno ideato un percorso sensoriale per la cena, in modo da far riflettere sul tema dell’utilizzo dei cinque sensi. “Per noi SciAbile ha un significato particolare - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia - perché con questo progetto ha avuto inizio il nostro programma di Corporate Citizenship SpecialMente. Noi crediamo che un’azienda moderna, di successo e che vuole essere leader abbia il dovere di restituire valore alla società e iniziative come questa rappresentano davvero un esempio concreto di cosa si possa fare per contribuire ad affrontare tematiche come quelle della disabilità in modo costruttivo”. “Quando parliamo di SciAbile - ha concluso Di Silvestre - non possiamo non pensare al nostro brand ambassador Alex Zanardi che ci ha ispirato in tutti questi anni e che è stato uno dei promotori di SciAbile e di tante iniziative che hanno arricchito il nostro programma di Corporate Citizenship. La sua figura resta di costante ispirazione per noi tutti i giorni”.