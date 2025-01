Audi S6 Avant e-tron, un equilibrato mix di potenza e confort

I proiettori sottili che vanno a dare un carattere dinamico all’auto, rispecchiato non solo dalla silhouette filante ma anche dalle voluminose feritoie laterali con lamelle attive. Un sapiente mix di studio e ricerca che porta la potente station wagon di Casa Audi ad avere un coefficiente aerodinamico di 0,24. Al posteriore strizza l'occhio all'estetica, e non solo, il nuovo logo della Casa illuminato così come i proiettor OLED: questi offrono 8 diverse modalità di proiezione e in più sono anche un sistema di comunicazione passiva in grado di avvisare agli altri veicoli di eventuali pericoli.