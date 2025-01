Audi Q6 Sportback e-tron, l'anteprima alla Coppa del mondo di sci di Cortina

Esposta all’interno di una teca nella centrale Piazza Roma, il pubblico ha potuto ammirare la variante SUV coupé di Audi Q6 e-tron che esprime i valori cardine per il Brand quali versatilità, dinamismo, tecnologia e sicurezza, con le linee di una coupé. Al look sportivo marcatamente muscolare, il nuovo modello a elettroni affianca tutti i vantaggi competitivi caratteristici della piattaforma premium elettrica Audi in termini di prestazioni, efficienza, velocità di ricarica – best in class – e piacere di guida. Plus cui, grazie alle linee di coda particolarmente favorevoli a livello aerodinamico, Audi Q6 Sportback e-tron abbina un’autonomia sino a 656 chilometri WLTP, al vertice della gamma e della categoria. Pubblico e appassionati hanno potuto inoltre entrare in contatto con l’ultima interpretazione del Brand della mobilità elettrica, Audi A6 Avant e-tron, per la prima volta su strada nei suggestivi scenari dolomitici. Prima berlina elettrica del brand, Audi A6 e-tron definisce ulteriori standard nella mobilità a zero emissioni grazie a efficienza, autonomia, ricarica, dinamica e piacere di guida di riferimento.