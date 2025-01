Audi RS3, l'anteprima italiana con Bagnaia e Marquez

Madonna di Campiglio, località dolomitica in Trentino legata al Brand Audi da una solida e fattiva partnership che dura da 12 anni in un percorso mirato a innovare sul fronte della mobilità sostenibile con un approccio sistemico sul territorio, torna protagonista in occasione della terza edizione di “Campioni in pista”, l’evento firmato Ducati, premium brand di AUDI AG, per la presentazione del Ducati Lenovo Team e della nuova stagione del Campionato Mondiale MotoGP 2025.