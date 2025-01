Audi Q6 e-tron offroad concept: l’elettrico Audi senza confini

Mentre gli assali a portale convenzionali comportano un aumento della coppia alla ruota di circa il 20- 30%, complice la presenza di scatole di riduzione a ingranaggi tra i semiassi e i mozzi, la soluzione tecnica sviluppata da Audi garantisce un incremento della coppia alla ruota del 50%. La velocità massima è limitata a 175 km/h – in linea con la vocazione da fuoristrada puro – ma al contempo diviene possibile superare pendenze sino a 45 gradi (ovvero del 100%). Le innovazioni nascono dal porsi le domande corrette. Nel caso di Audi Q6 e-tron offroad concept, la domanda era: “Come possiamo creare un veicolo elettrico altamente emozionale?”. La risposta a tale quesito consiste nell’adozione di due ponti a portale corredatidi quattro semiassi sviluppati ex novo e integrati mediante ingranaggi nei mozzi delle ruote anteriori e posteriori. Oltre a modifiche parziali ai leveraggi delle sospensioni, gli assali a portale comportano – come accennato – un sensibile incremento della coppia alla ruota che complessivamente, considerando il picco di 10 secondi, raggiunge lo stratosferico valore di 13.400 Nm, con un incremento totale di 4.400 Nm. Una manifestazione del Vorsprung durch Technik (l’Avanguardia della Tecnica Audi) sia su strada sia lontano dall’asfalto.Il SUV full electric Audi Q6 e-tron, base tecnica dell’inedito prototipo, è infatti il primo modello di serie realizzato sulla piattaforma premium elettrica PPE nonché il punto di riferimento della categoria per autonomia e potenza di ricarica.