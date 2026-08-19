Edizioni speciali L'Aston Martin V12 più potente di sempre

Costruita sulla base della Vanquish (la più esclusiva delle Aston "di serie"), la Casa la considera la supercar con motore anteriore più potente del mondo. Verrebbe da dargli ragione: sotto il cofano trova posto il motore 5,2 litri V12 biturbo da 838 CV. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 3,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 344 km/h. Sono numeri sicuramente impressionanti, che lasciano il tempo che trovano di fronte alla bellezza scultorea di quest'automobile