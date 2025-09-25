Aston Martin crede nell'Italia e sbarca a Roma

La crescita e l’impegno di Aston Martin nel mercato italiano vanno di pari passo con i risultati ottenuti, che confermano l’eccellenza della gamma di prodotti Aston Martin, mai così completa e performante: dalla Vantage e Vantage Roadster alla DB12 e DB12 Volante, dalla DBX707 e DBX S, la “Supercar dei SUV”, alla formidabile V12 Vanquish nelle versioni Coupé e Volante. A questo si aggiunge l'arrivo della Valhalla, la prima hypercar ibrida plug-in a motore centrale di Aston Martin, con le prime consegne previste in Europa entro la fine del 2025. Ogni modello può essere personalizzato attraverso l'esclusivo servizio 'Q by Aston Martin', che consente ai clienti di creare un'auto che riflette la loro visione, lavorando a stretto contatto con i designer del brand. Elementi che fanno presagire un'altra performance eccezionale per l'anno fiscale in corso.