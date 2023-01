Alpine A110 R, la più estrema di tutta la gamma  

Mancava solo una lettera per completare l’offerta della gamma A110, la “R” che sta per Radical. In Alpine hanno puntato tutto sull’estremo e il risultato è pazzesco: La A 110 R è una vettura leggerissima 1082 kg a secco ossia 34 kg in meno rispetto alla A 110 S. Un risultato eccezionale, raggiunto grazie all’utilizzo della fibra di carbonio sia all’esterno che all’interno. Tutto fa pensare al Racing, dai sedili Sabelt con cinture sportive fino al motore: un 4 cilindri turbo di 1,8 litri, 300 CV, velocità massima di 285 km/h, da o a 100 km/h in 3.9 secondi. Trazione posteriore, cambio automatico a 7 rapporti, 3 modalità di guida: Normal, Sport e Track, quella più estrema che disattiva i controlli di trazione.

La A110 R rappresenta l’addio all’endotermico da parte di Alpine, un inno alla gioia di guidare.