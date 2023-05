Alfa Romeo inizia il 2023 con un primo trimestre da record

© ufficio-stampa

Alfa Romeo dopo aver archiviato un 2022 estremamente positivo riparte con slancio con un primo trimestre da record risultato di un piano strategico solido, eseguito con rigore e focus costante sulla qualità a 360°. Il 2023, sarà un anno complesso e ricco di sfide coinvolgenti, ma le ottime performance commerciali del primo trimestre raccontano una netta crescita in Europa con le immatricolazioni più che raddoppiate +136%. Raddoppia anche la quota di mercato (+100%). Crescita uniforme ma vanno citate alcune “best performance”: Austria e Portogallo +317% e +400% con una quota di mercato triplicata; raddoppiano le loro performance Paesi chiave come Italia, Francia, Germania e Olanda dove la quota di mercato raddoppia rispetto al primo quadrimestre del 2022. In termini d'immatricolazioni i dati riportano: Italia +188%, Francia +174%, Germania +112%, Spagna +121%, e Olanda +186%.