Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta Pinin Farina Best of Show a Varignana

Nella splendida cornice di Palazzo di Varignana è andata in scena la terza edizione del Concorso d'Eleganza Varignana 1705. Un appuntamento ormai fisso che cresce anno dopo anno, la celebrazione dell'eccellenza automobilistica. Per tre giorni, le colline bolognesi hanno fatto da scenario a un raduno straordinario di vetture uniche, celebrando eccellenza automobilistica, lifestyle italiano e patrimonio culturale.Trentasette auto rare e significative hanno gareggiato in sei esclusive classi, valutate da una giuria internazionale presieduta dallo storico e autore Stefano Pasini. L’edizione 2025 ha introdotto i Classic Car Talks, un nuovo forum di conversazioni su cultura, innovazione e investimenti, organizzato in collaborazione con Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e Azimut Capital Management