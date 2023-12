Alfa Romeo svela il nome della Sport Urban Vehicle: si chiamerà Milano

ad aprile la presentazione

La presentazione ad aprile 2024: così il Biscione rientra nel segmento B

© ufficio-stampa Si chiamerà MILANO. Alfa Romeo sceglie un nome dal forte valore storico per il primo Sport Urban Vehicle del marchio, fedele al suo DNA sportivo, che sarà disponibile anche in versione 100% elettrica. Un chiaro tributo alla città natale, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, capitale internazionale del design, simbolo di innovazione e sostenibilità, e leader nella transizione dell’auto all’elettrico.

Dal 1910 la Croce, simbolo storico del capoluogo lombardo, e il Biscione, stemma della casata nobiliare viscontea compongono il logo Alfa Romeo. Per oltre 60 anni (dal 1910 al 1972) Il nome stesso della città è stato parte integrante del logo. Alfa Romeo MILANO verrà presentata ad aprile 2024 proprio a Milano.

Ad aprile 2024, a Milano, dunque Alfa Romeo presenterà al mondo intero la prima Sport Urban Vehicle della propria storia, che sarà disponibile anche in versione 100% elettrica. Il suo nome sarà MILANO, un vero e proprio tributo alla città dove tutto ebbe inizio il 24 giugno del 1910. Con Alfa Romeo MILANO il marchio rientra nel segmento B, il più rilevante in Europa, con una nuova proposta che incarna totalmente il DNA di nobile Sportività Italiana tipico del marchio. Il primo Sport Urban Vehicle 100% elettrico che rappresenta la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti ma non solo, che erano in attesa del ritorno del marchio in questo segmento.