Alvaro Morata e Alice Campello, crisi confermata: lui giura "Nessun tradimento", il giallo della fede sui social

L'attaccante nega tradimenti a una giornalista spagnola. Alice sui social: il mistero della fededi Stefano Fiore
Aria di tempesta, ma con la volontà di far tornare il sereno. La nuova crisi matrimoniale tra Alvaro Morata e Alice Campello sembra ormai confermata, ma si arricchisce di nuovi dettagli che smentiscono categoricamente le voci più maliziose. Mentre l'attaccante del Como sceglie ufficialmente la via del silenzio e del lavoro sul campo, dalla Spagna rimbalzano dichiarazioni forti riportate dalla giornalista Alexia Rivas.
Secondo quanto riferito dalla Rivas, Morata le avrebbe inviato dei messaggi per mettere a tacere i rumors sulla presenza di terze persone. La posizione del calciatore è netta: "Mi assicura che non c'è nessun terzo coinvolto, tanto meno infedeltà". Morata si è detto ignaro della provenienza di queste voci, chiedendo quali presunte prove esistano contro di lui e arrivando a fare alla giornalista un giuramento solenne: "Me lo giura, praticamente sui suoi figli".
Stando a quanto filtra da Madrid, la crisi potrebbe dipendere da un momento di difficoltà personale dell'attaccante, escludendo dunque tradimenti o nuove relazioni.
Se Morata parla tramite interposta persona, Alice Campello affida la sua comunicazione ai social, alimentando però il mistero. L'influencer si mostra su Instagram a volte con la fede al dito, altre volte senza.