Alvaro Morata e Alice Campello, crisi confermata: lui giura "Nessun tradimento", il giallo della fede sui social

Secondo quanto riferito dalla Rivas, Morata le avrebbe inviato dei messaggi per mettere a tacere i rumors sulla presenza di terze persone. La posizione del calciatore è netta: "Mi assicura che non c'è nessun terzo coinvolto, tanto meno infedeltà". Morata si è detto ignaro della provenienza di queste voci, chiedendo quali presunte prove esistano contro di lui e arrivando a fare alla giornalista un giuramento solenne: "Me lo giura, praticamente sui suoi figli".