Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 68
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

tennis

Jannik Sinner a Dubai con Laila Hasanovic: l'indizio social svela la fine delle vacanze e l'inizio della preparazione

Vacanze finite per Jannik Sinner: con l'arrivo a Dubai parte la preparazione per il 2026

di Stefano Fiore
02 Dic 2025 - 14:37
68 foto

Le vacanze di Jannik Sinner sono ormai giunte al termine. Dopo aver staccato la spina in seguito al trionfo alle ATP Finals di Torino, l'altoatesino è pronto a tornare al lavoro. A rivelare la prossima tappa del numero due al mondo è stato un indizio social postato dalla fidanzata, Laila Hasanovic.

La modella ha condiviso sui suoi canali una foto del Burj Al Arab, l'iconico hotel a forma di vela simbolo di Dubai. L'immagine conferma che la coppia è già atterrata negli Emirati Arabi. Dubai non è una scelta casuale: il team guidato da Vagnozzi e Cahill ha selezionato ancora una volta l'emirato come quartier generale per la preparazione invernale, grazie alle condizioni climatiche ideali e alle strutture d'avanguardia. Inoltre Sinner sarà al gran finale di Formula 1 nel GP di Abu Dhabi.

laila hasanovic
jannik sinner
dubai

Ultime gallery

15

Simone Biles parla dell'intervento al seno: "Mi sono spaventata… ma ora è perfetto"

68

Sinner a Dubai con Laila: l'indizio social svela la fine delle vacanze

Stefano Fiore
57

Campello-Morata: è di nuovo crisi? Niente più foto insieme sui social

22

Dalla moglie di Bastoni a lady Doveri: le wags si prendono la scena al Gran Gala del Calcio

27

Delirio in India per Lauren Bell: "La crickettista più bella"

51

Dua Lipa parla in italiano per Milano-Cortina: "Ci vediamo dopo?"

49

Il look total black di Chiara Frattesi fa impazzire il web

85

Viky Varga nata con la camicia... bianca

15

Simone Biles parla dell'intervento al seno: "Mi sono spaventata… ma ora è perfetto"

I più visti di Cover Girl

Il look total black di Chiara Frattesi fa impazzire il web

Viky Varga nata con la camicia... bianca

Dua Lipa parla in italiano per Milano-Cortina: "Ci vediamo dopo?"

Delirio in India per Lauren Bell: "La crickettista più bella"

Simone Biles parla dell'intervento al seno: "Mi sono spaventata… ma ora è perfetto"

Sophia Thomalla, da Bologna alle Maldive con Zverev