Jannik Sinner a Dubai con Laila Hasanovic: l'indizio social svela la fine delle vacanze e l'inizio della preparazione

La modella ha condiviso sui suoi canali una foto del Burj Al Arab, l'iconico hotel a forma di vela simbolo di Dubai. L'immagine conferma che la coppia è già atterrata negli Emirati Arabi. Dubai non è una scelta casuale: il team guidato da Vagnozzi e Cahill ha selezionato ancora una volta l'emirato come quartier generale per la preparazione invernale, grazie alle condizioni climatiche ideali e alle strutture d'avanguardia. Inoltre Sinner sarà al gran finale di Formula 1 nel GP di Abu Dhabi.