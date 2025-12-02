Jannik Sinner a Dubai con Laila Hasanovic: l'indizio social svela la fine delle vacanze e l'inizio della preparazione

Vacanze finite per Jannik Sinner: con l'arrivo a Dubai parte la preparazione per il 2026di Stefano Fiore
Le vacanze di Jannik Sinner sono ormai giunte al termine. Dopo aver staccato la spina in seguito al trionfo alle ATP Finals di Torino, l'altoatesino è pronto a tornare al lavoro. A rivelare la prossima tappa del numero due al mondo è stato un indizio social postato dalla fidanzata, Laila Hasanovic.
La modella ha condiviso sui suoi canali una foto del Burj Al Arab, l'iconico hotel a forma di vela simbolo di Dubai. L'immagine conferma che la coppia è già atterrata negli Emirati Arabi. Dubai non è una scelta casuale: il team guidato da Vagnozzi e Cahill ha selezionato ancora una volta l'emirato come quartier generale per la preparazione invernale, grazie alle condizioni climatiche ideali e alle strutture d'avanguardia. Inoltre Sinner sarà al gran finale di Formula 1 nel GP di Abu Dhabi.