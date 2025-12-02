Cricket: Lauren Bell firma in India, i fan la incoronano "la più bella del mondo"

L'accoglienza social è stata travolgente. Tra i numerosi messaggi apparsi sotto i suoi post, spiccano dediche come: "La donna crickettista più bella, Lauren Bell, ora giocherà per la franchigia più bella". E ancora, l'entusiasmo per il suo arrivo tecnico in squadra: "Siamo molto emozionati di vederti giocare per il team RCB".