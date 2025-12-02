Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 27
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

cover girl

Cricket: Lauren Bell firma in India, i fan la incoronano "la più bella del mondo"

Lauren Bell firma per il Royal Challengers Bengaluru, i fan indiani in delirio sui social

02 Dic 2025 - 07:40
27 foto

Centinaia di fan indiani in visibilio salutando l'inglese Lauren Bell come la "crickettista più bella del mondo" dopo la sua firma per il Royal Challengers Bengaluru nella Women's Premier League indiana. Bell, una lanciatrice di 24 anni alta 1 metro e 88, è stata acquistata dalla squadra indiana per la cifra considerevole di 76.000 sterline durante l'asta di giovedì.

L'accoglienza social è stata travolgente. Tra i numerosi messaggi apparsi sotto i suoi post, spiccano dediche come: "La donna crickettista più bella, Lauren Bell, ora giocherà per la franchigia più bella". E ancora, l'entusiasmo per il suo arrivo tecnico in squadra: "Siamo molto emozionati di vederti giocare per il team RCB".

Ultime gallery

8

Maria Prieto consola Jaume Munar dopo la finale di Coppa Davis persa

27

Delirio in India per Lauren Bell: "La crickettista più bella"

51

Dua Lipa parla in italiano per Milano-Cortina: "Ci vediamo dopo?"

49

Il look total black di Chiara Frattesi fa impazzire il web

85

Viky Varga nata con la camicia... bianca

15

Simone Biles parla dell'intervento al seno: "Mi sono spaventata… ma ora è perfetto"

9

Alysha Behague celebra la doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang in Champions League

28

Sophia Thomalla, da Bologna alle Maldive con Zverev

8

Maria Prieto consola Jaume Munar dopo la finale di Coppa Davis persa

I più visti di Cover Girl

Il look total black di Chiara Frattesi fa impazzire il web

Viky Varga nata con la camicia... bianca

Dua Lipa parla in italiano per Milano-Cortina: "Ci vediamo dopo?"

Simone Biles parla dell'intervento al seno: "Mi sono spaventata… ma ora è perfetto"

Sophia Thomalla, da Bologna alle Maldive con Zverev

Sydney Sweeney single fa impazzire la Premier: decine di messaggi da calciatori delle big