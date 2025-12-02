Cricket: Lauren Bell firma in India, i fan la incoronano "la più bella del mondo"

Lauren Bell firma per il Royal Challengers Bengaluru, i fan indiani in delirio sui social
Centinaia di fan indiani in visibilio salutando l'inglese Lauren Bell come la "crickettista più bella del mondo" dopo la sua firma per il Royal Challengers Bengaluru nella Women's Premier League indiana. Bell, una lanciatrice di 24 anni alta 1 metro e 88, è stata acquistata dalla squadra indiana per la cifra considerevole di 76.000 sterline durante l'asta di giovedì.
L'accoglienza social è stata travolgente. Tra i numerosi messaggi apparsi sotto i suoi post, spiccano dediche come: "La donna crickettista più bella, Lauren Bell, ora giocherà per la franchigia più bella". E ancora, l'entusiasmo per il suo arrivo tecnico in squadra: "Siamo molto emozionati di vederti giocare per il team RCB".