La Juventus torna al centro dell’attenzione di Piazza Affari dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta che ha provocato uno stop importante nella corsa per la conquista del quarto posto, valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Oggi il titolo bianconero ha chiuso in perdita del 5,09%, con la quotazione che si è assestata a 3,029 euro con una capitalizzazione di mercato di 1,16 miliardi di euro.