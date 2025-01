Il futuro di Marcus Rashford potrebbe essere in Serie A, piace a Juventus e Milan, ma su di lui Gianfranco Zola ha espresso qualche dubbio: "Per me è un tasto dolente parlare di lui perché fin da quando era un ragazzino l'ho reputato forte, capace di fare la differenza. Un po' mi ha deluso perché poteva fare molto di più, è parecchio incostante. Se può fare bene in Italia dipende da lui".